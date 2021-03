"민주당 짝사랑 하셨죠?"…오세훈, 낙선한 광진구서 유세 이어가

[아시아경제 최은영 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 주말인 27일 서울 광진구에서 첫 유세를 펼쳤다.

오 후보는 이날도 '알파벳 유세'를 이어갔다. 광진구에서 시작해 성동구, 성북구, 서대문구, 마포구를 거쳐 다시 광진구로 돌아오는 'A'자 동선이다.

오 후보 측에 따르면 알파벳 유세는 승리(Victory)를 상징하는 'V'와 아주 멋진(Wonderful) 서울을 뜻하는 'W', 언제나(Always) 시민을 생각하는 의미의 'A'자 모양으로 유세장을 옮겨 다니는 것을 뜻한다.

이날 오 후보는 "민주당을 짝사랑하셨죠"라며 광진구에서 첫 유세를 시작했다. 앞서 오 후보는 광진구에서 지난해 4·15 총선에 출마했다가 낙선한 바 있다.

오 후보는 "광진구도 중구나 강남구처럼 상업지역을 늘리겠다"라고 공약했다. 그러면서 "광진구에서 체격은 유지해야 할 것 같다. 투표 결과를 봤는데 광진구에서 덜 나오면 창피하다. 그런 일이 안 생기도록 해달라"며 웃었다.

이어 성동구와 강북구에서는 각각 "성동구 성수동이 제 본적이라 이곳에 오면 마음이 편안해진다.", "중학교 때부터 종암동에서 살아서 마음의 고향은 여기"라며 지역과의 연고를 들어 유세했다.

한편 오 후보는 최근 '문재인 대통령은 중증 치매' 등의 발언이 논란을 빚은 것에 대해 발언 수위를 조절하는 모습도 보였다.

오 후보는 "어제 그제 좀 세게 얘기했더니 저한테 조금 순하게 하라는 분들이 많았다"라며 "약하게 표현하지만 진짜 일 못 하는 대통령 맞지 않나"라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr