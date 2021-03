故신춘호 농심 회장 빈소 지키는 장남 신동원 부회장

빈소에 신준호 푸르밀 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 조화 놓여



[아시아경제 임혜선 기자] 27일 타계한 고(故) 신춘호 농심 회장의 빈소가 서울 서울대병원 장례식장에 마련됐다.

빈소는 장남인 신동원 부회장을 중심으로 꾸려졌다. 내부에는 신동원 부회장을 비롯해 신동윤 율촌화학 부회장, 신동익 메가마트 부회장, 신현주 농심기획 부회장 등 자녀들이 자리를 지켰다. 고인의 차녀인 신윤경씨와 결혼한 사위 서경배 아모레퍼시픽 회장도 빈소를 지키고 있다. 신준호 푸르밀 회장도 오후 1시께 빈소를 찾았다.

빈소 내부에는 신준호 회장과 조카 신동빈 롯데그룹 회장의 조화가 놓여있다. 신동빈 회장은 현재 일본에 머물고 있어 코로나19 자가격리 절차에 따라 참석이 불가능할 것으로 보인다. 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장도 현재 일본에 체류 중인 것으로 알려졌다. 앞서 지난해 고 신격호 명예회장 영면 때 신동원 농심 부회장이 3일 동안 빈소를 지키고 장지에도 동행했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr