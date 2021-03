'국밥' 먹는 박영선·이낙연…"MB 아바타 모음 올려드린다" 이준석 맞불

[아시아경제 최은영 기자] 이준석 전 미래통합당(국민의힘 전신) 최고위원이 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 '국밥 식사' 사진을 두고 "MB 아바타"라고 주장한 윤건영 더불어민주당 의원을 향해 국밥 먹는 게 MB 아바타 성립요건이라면 민주당의 MB 아바타 모음 올려드린다고 응수했다.

27일 이 전 최고위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "윤건영 의원이 유치하게 오세훈 후보가 국밥 먹는다고 MB 아바타라고 올렸는데, 귀 당의 MB 아바타 모음 올려드린다"라며 "국밥집에서 국밥 먹는 게 MB 아바타 성립요건이면 식탁 앞에 앉아서 담배 피우면 노무현 아바타냐"고 비판했다.

이어 "그렇다면 귀 당 후보는 박원순 아바타가 아닌지 묻는다"라며 "떨어진 신발은 왜 나오느냐. 이제 문짝 뜯어서 책상 만들고 양봉하고 광화문에서 벼농사하실 것이냐"라고 지적했다.

이 전 최고위원이 함께 올린 사진에는 박영선 더불어민주당 서울시장 후보, 이낙연 더불어민주당 상임선거대책위원장, 박용진 더불어민주당 의원 등이 국밥 식사를 하는 장면이 담겼다.

앞서 26일 윤 의원실은 공식 SNS에 2007년 대선 당시 이명박 전 대통령의 식사 사진과 오 후보의 식사 사진을 나란히 올리며 "14년 전의 국밥과 2021년의 국밥"이라며 "혹시 MB 아바타인가?"라고 했다.

해당 게시글에는 "유치하다", "진부하다", "맥락 없다" 등의 비판의 글이 다수 달렸다.

