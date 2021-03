"방수마스크 인증 안됐다"는데도…진주시 "목욕탕 내 방수마스크 착용 의무화"

[아시아경제 나한아 기자] 최근 목욕탕 발 코로나19 집단 감염이 이어지자 진주시가 "목욕탕 이용자는 탕 내에서 방수 마스크를 착용하라"라는 방역 수칙을 발표한 가운데, 방역 당국과 식약처는 "검증되지 않았다"라고 우려해 혼란이 가중되고 있다.

경남 진주에서 목욕탕 발 집단감염이 터지자 진주시는 지난 23일 '목욕탕 내 마스크 착용 의무화와 대화 금지' 방역 수칙을 발표했다. 진주시청 관계자는 "대화를 차단하고, 말을 하다가 침이 튀기는 것을 방지하기 위해 마스크 착용 지침을 내리게 된 것"이라며 "방수 마스크를 지자체 차원에서 구입해 목욕탕에 배포할 계획"이라고 했다.

목욕탕 방역 대책을 담당하는 진주시 위생과 측은 "식약처에서 인증한 제품을 쓴다"라며 "방수 마스크에 대해 식약처 등에 더 알아보고는 있다"라고 했다.

하지만 정작 식약처는 "우리가 인증한 플라스틱 마스크는 없다"라면서 "진주시가 직접 검토 공문을 보내거나 문의한 적은 없는 걸로 알고 있다"라고 밝혔다. 식약처는 "현재 시중에 판매되는 방수 마스크 중 식약처가 비말차단효과 등을 인증한 제품은 없다"라며 "시중에서 판매되는 방수 마스크들은 모두 ‘공산품'"이라고 했다.

이후 진주시 위생과는 "사실은 제대로 못 알아봤다. 죄송하다"라고 말을 바꿨다.

앞서 중앙방역 당국도 방수 마스크에 대한 부정적 입장을 내놨다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략 반장은 지난 21일 정례 브리핑에서 "목욕탕 내의 방수 마스크는 방역학적으로는 논란의 소지가 있다"라며 "이 제품은 비말 차단용 마스크처럼 완전하게 밀착해 침방울이 튀는 것을 막기 어렵고, 전후좌우로 침방울이 다시 나갈 수 있다"라고 우려했다.

전문가들 또한 "방수 마스크는 플라스틱 재질의 마스크로, 탕 내에서 마스크를 쓰는 건 별다른 예방 효과가 없다. 실효성은 떨어지고 주민들만 괴롭히는 탁상 대책"이라고 지적했다.

