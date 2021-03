[아시아경제 유현석 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 853 전일대비 9 등락률 +1.07% 거래량 2,526,094 전일가 844 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 SK증권, 국내 금융기관 최초 탄소배출권 획득'하락세'에 주식 할 맛 안나네..."해결 방법" 없을까?SK증권, 인터파크 제휴 ‘삼성전자 주식 제공’ 이벤트 실시 close 은 이지스자산운용의 주식 52만5007주를 약 150억원에 취득한다고 26일 공시했다.

주식 취득 뒤 SK증권의 지분율은 3.1%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 31일이다.

SK증권은 "자산운용사 구주매입을 통한 지분이득"이라고 설명했다.

