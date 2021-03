[아시아경제 이진경 기자] 가족이 함께 사용하는 화장실의 청결을 위해 앉아서 소변을 보는 남성이 늘고 있습니다. 하지만 성기능 및 건강에 악영향을 줄까 걱정된다는 의견도 있는데요. 소변 자세는 정말 남성 건강과 어떠한 관련이 있는지 장단점 및 의학적 의견까지 모두 살펴보겠습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr