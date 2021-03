[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시의회는 국민의힘 진주갑 의원들(조현신·황진선·정재욱·강묘영)이 평거초등학교를 방문해 학교 관계자와 간담회를 가졌다고 26일 밝혔다.

이번 간담회에 참석한 시의원들은 김용진 평거초등학교장으로부터 학교 현황 및 애로사항을 청취하고, 노후화된 학교 시설 개선이 시급하다는 데 공감했다.

조현신 진주시의회 운영위원장은 "평거초등학교는 1926년에 개교한 역사가 깊은 학교이지만 주변에 있는 다른 초등학교에 비해 교육환경이 열악하다"며 "학생들이 학교생활이 즐겁게 느껴질 수 있도록 쾌적하고 안전한 환경을 조성을 위해 노력하겠다"고 약속했다.

간담회 후 시의원들은 평거초등학교 교육환경개선에 특별한 관심을 두고 박대출 국회의원에게 건의하기로 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr