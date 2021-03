[아시아경제 지연진 기자] 26일 상승 출발한 코스닥 지수가 장중 등락을 거듭하고 있다.

코스닥 지수는 이날 오전 10시09분 현재 전일대비 0.09포인트(0.01%) 하락한 954.89를 기록중이다. 지수는 이날 0.69포인트(0.07%) 상승한 955.68로 거래를 시작했지만 20여분만에 하락 전환했다. 이후 9시30분께부터 다시 반등한 뒤 10분에만 하락했고, 9시58분께부터 955선에서 계속 오르락내리락 중이다.

개인이 1026억원 상당을 순매수중이며 외국인과 기관은 각각 700억원과 343억원을 매도하고 있다.

