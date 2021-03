진중권 '사람에 투표해 달라'는 與에 "사람이 사람 같아야 사람이지"

[아시아경제 김소영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 25일 여당 지지를 호소하는 영상 속 문구를 두고 "사람이 사람 같아야 사람이지"라며 거세게 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 '사람에 투표해 주십시오'라는 문장이 담긴 사진을 함께 올리며 이같이 말했다.

해당 장면은 최근 더불어민주당이 홍보하고 있는 이른바 '색깔마케팅' 영상에 등장하는 한 장면으로 이 영상은 국민의힘과 민주당을 빨간색-파란색으로 대비해 보여준다.

영상에 따르면 "'파란색이 싫어졌다'와 '빨간색이 좋아졌다'는 같은 말이 아닙니다"라며 "당신은 빨간색이 어울리는 사람이 아닙니다. 당신은 이제껏 단 한 번도 탐욕에 투표한 적이 없습니다"라는 문구가 나온다.

이어 "그래서 염치없는 말씀을 드려봅니다. 이번 선거, 사람을 봐달라는. 냉정하게 사람을 봐달라"라면서 여야 후보를 비교한다.

끝으로 "파란색이 미운 당신, 그 마음 쉽게 되돌릴 수는 없겠지만, 당신이 만든 파란색 정부가 남은 기간 힘을 낼 수 있도록 사람에 투표해주십시오"라며 민주당의 지지를 거듭 호소했다.

이는 각각 서울시장과 부산시장에 출마한 박영선, 김영춘 후보를 홍보하기 위해 만들어진 영상이다.

이에 대한 정치권 안팎의 공방도 뜨겁다. 박영선 후보를 포함해 여당 의원들의 공유와 지지가 이어지자 일각에선 '색깔론'으로 정치를 선동한다는 우려의 목소리가 나온다.

해당 영상을 공유해 논란을 빚은 고민정 민주당 의원은 이후 페이스북을 통해 "무슨 말을 하셔도 좋습니다. 그래서 화가 풀릴 수 있다면 듣겠습니다"라며 "어떤 망신을 줘도 모두 받겠습니다. 그 비웃음들 참아내겠습니다"라고 밝혔다.

그러면서 "다만 가만 있으라, 아무 말도 꺼내지 말라 하지는 말아 주십시오"라며 "저에겐 반드시 지켜야 할 것이 있기 때문입니다"라며 "김대중, 노무현, 문재인 대통령이 만들어가고 있는 그 세상을 거꾸로 돌려놓을 순 없다"고 강조했다.

이에 조수진 국민의힘 의원은 "색깔은 죄가 없다. 색깔엔 여와 야, 보수와 진보, 내 편과 네 편이 없다"면서 "모든 사물을 색안경 쓰고 바라보는 사람에게만 죄가 있다"고 지적했다. 김근식 국민의힘 비전전략실장은 고 의원을 향해 "역사의식도 문제의식도 없는 무개념 친문 의원"이라고 비난했다.

