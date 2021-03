日 정부, 美 인도·태평양사령부 '동해' 표기 정정 요구

[아시아경제 이기민 기자] 북한이 동해상에 탄도 미사일을 발사한 가운데 일본 정부는 미국 측에 동해의 명칭을 일본해로 바꿔야 한다며 정정을 요구했다. 미국의 인도·태평양사령부는 북한의 미사일 발사와 관련해 동해를 'the East Sea'라고 표기한 것으로 알려졌다.

사카이 마나부 일본 관방 부장관은 25일 오후 정례 기자회견에서 미 인도·태평양사령부가 발표한 북한의 탄도미사일 발사 관련 성명에 해당 수역이 '동해'로 표기된 것에 대한 일본 정부 입장을 묻자 "일본해(the Sea of Japan)가 국제적으로 확립된 유일한 호칭이라는 것이 일본의 입장"이라고 주장했다.

사카이 부장관은 미 인도·태평양사령부의 동해 표기를 두고 "부적절하다"며 미국 정부에 일본 입장을 전달해 정정을 이미 요구했다고 말했다.

앞서 미 인도·태평양사령부는 북한의 탄도 미사일 발사 후에 낸 성명에서 "우리는 동해상으로 발사된 북한 미사일에 대해 인지하고 있다"며 동해로 표기했다고 알려졌다.

다만 해당 성명은 미국 인도·태평양사령부 웹사이트에서 볼 수 없는 상황이다. 한국 합동참모본부에 따르면 북한은 이날 오전 7시6분께와 7시25분께 등 2차례에 걸쳐 북한 함경남도 함주 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다.

이 발사체는 일본 방향으로 거리 약 450km 비행한 것으로 탐지됐다. 일본 정부는 이들 미사일이 '일본해'로 발사됐지만 일본 영역이나 자국의 배타적경제수역(EEZ) 안에 떨어지지는 않았다고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr