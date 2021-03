[아시아경제 임혜선 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 20,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 65,226 전일가 20,450 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 [오후장 인기검색종목 PICK5] 코오롱생명과학, 서울식품, 유니온.. [특징주] 코오롱생명과학, '인보사 성분조작'혐의 무죄 판결에 상한가AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 close 은 박문희 대표가 일신상 사임으로 이우석 단독 대표이사 체제로 변경했다고 25일 공시했다.

