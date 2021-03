전여옥 "철수씨, 오세훈 찍어 미안해요…이유는 하나"

"마음은 안철수, 끝까지 지지 못해 미안"

"당장 업무투입 가능한 후보 뽑았다"

[아시아경제 김봉주 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 안철수 국민의당 후보를 꺾고 범야권 단일 후보로 확정된 가운데, 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 서울시장 보궐선거 보수야권 단일화 여론조사에서 오세훈 후보를 뽑았다고 밝혔다.

전여옥 전 의원은 24일 자신의 블로그에 '철수씨, 고맙고 미안합니다'라는 제목의 글을 올려 "안철수 대표가 아니라 철수씨라고 불러도 되냐"면서 "이번에 애 많이 쓰셨다"고 밝혔다.

전 전 의원은 "우리나라와 아이들의 미래가 걸린 보궐선거. 철수씨가 단일화의 가장 큰 공로자다. 사리사욕 따지지 않고 반듯하게 원칙 있는 패배를 했기 때문"이라고 적었다.

그는 "저는 이번에 안철수씨를 지지했다. 새로운 정치, 새로운 국민의힘을 원했기 때문이다. 안철수씨가 서울시장 후보가 돼서 정치판을 뒤집기 바랐다"고 말했다.

그러나 전 전 의원은 단일화 여론조사 전화를 받고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 뽑았다고 했다.

전 전 의원은 "드디어 김종인위원장의 몽니와 인격모독을 거쳐 우여곡절 끝에 '단일화 여론조사'가 있었다. 놀랍게도 제게 전화가 왔다. 제 마음은 안철수였는데 답변은 오세훈을 했다"고 썼다.

그는 "짧은 순간 제가 바뀐 이유는 오세훈 후보와의 인연도 국민의힘에 대한 본능적 지지도 아니다. 국민의힘 안 좋아한다"면서 "이유는 딱 하나. 앞으로 1년이 중요해서다. 오 후보는 서울시장을 해봤고 당장 업무 투입이 가능해서였다"라고 설명했다.

이어 "철수씨에게 미안하다. 끝까지 철수씨 지지를 못해서. 그런데 원래 유권자는 영악하고 얍삽하다"라고 했다.

그러면서도 그는 "철수씨가 '원칙있는 패배를 했다'며 승복했을 때 제 마음은 몹시 아팠다"고 적었다.

더불어 그는 "국민의힘 당 대표에 도전해달라. 정당정치를 본격적으로 해달라"고 부탁하며 "정치인 안철수의 진정한 도전, 기억하고 챙기고 지지하겠다"고 강조했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr