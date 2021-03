[아시아경제 이지은 기자] 국가정보원은 25일 북한의 탄도미사일 발사가 조 바이든 미국 대통령의 기자회견 일정을 고려한 도발로 추정한다고 국회에 보고한 것으로 알려졌다.

국정원은 이날 오전 국회 정보위원회 주요 관계자들에게 이런 취지로 유선 보고했다고 여러 정보위원이 말했다.

한 정보위원은 "국정원은 바이든 대통령 회견이 가장 큰 이유라고 보고 있다"며 "유엔의 북한 인권결의안 채택, 북한 사업가 문철명 씨의 미국 송환에 대한 항의 성격도 있는 것으로 판단하고 있다"고 전했다.

또 "국정원은 전임 도널드 트럼프 행정부보다 바이든 행정부가 더 민감하게 이 사안을 받아들이는 것 같다고 보고 있다"고 언급했다.

바이든 대통령은 25일(현지시간) 취임 후 첫 공식 기자회견을 열 예정이다. 북한 탄도미사일 발사에 대한 입장을 포함해 대북 정책 기조를 밝힐 것으로 전망된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr