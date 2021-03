장성군, 내달 2일까지 ‘텃밭체험’ 참여자 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 29일부터 내달 2일까지 농업기술센터에서 ‘텃밭체험’ 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다.

농장 위치는 장성읍 영천아파트 인근으로, 총 2539㎡ 규모이며 신청은 군 거주 주민이면 누구나 신청할 수 있으며 총 152세대를 선착순 모집한다.

군은 코로나19 확산 방지를 위해 대상자 확정과 분양지 추첨 절차를 현장에서 즉시 진행할 방침이다.

체험 대상에 선정된 주민은 16.5㎡ 규모의 텃밭을 무료로 분양받게 된다. 텃밭은 내달 12일부터 오는 11월 30일까지 자유롭게 가꿀 수 있다.

군 관계자는 “텃밭체험을 통해 가족 간 유대감을 높이고 농업의 소중함을 되새길 수 있는 기회를 제공하고 있다”며 “매년 조기 마감되는 만큼, 서둘러 신청해 주시기 바란다”고 말했다.

한편, 지난 2011년부터 운영해온 텃밭체험농장에는 지금까지 총 1445세대의 주민이 참여했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr