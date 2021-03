[금융안정상황] 부도위험 큰 기업대출 비중, 10% 넘었다

위험기업이 보유한 금융기관 여신 10.4%

상환위험주의기업도 40%에 가까운 수준

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 확산으로 기업들의 수익성은 떨어지고, 빚은 늘면서 부도 가능성이 큰 기업이 보유한 기업대출 비중이 10%를 넘어선 것으로 나타났다. 부도 가능성은 상대적으로 적지만 주의해서 관리해야 할 대출도 전체 기업대출 중 40%를 넘어섰다. 특히 항공·숙박음식·조선업 등 타격이 큰 업체들의 위험부담이 큰 상태라 코로나19 회복이 예상보다 더디거나, 정부의 금융지원이 중단될 경우 위험기업은 더 크게 늘어날 수 있다는 지적이 나왔다.

25일 한국은행이 발표한 '금융안정 상황(2021년 3월)'에 따르면 이자보상배율과 차입금상환배율, 부채비율 기준치를 모두 충족하지 못하는 '상환위험기업(이하 위험기업)'이 지난해 말 기준 6.9%를 차지했다. 위험기업이 보유한 금융기관 여신(위험여신)은 전체 여신의 10.4%로 상승세를 지속했다. 한은은 2175개 기업을 대상으로 기업의 채무상환 위험을 조사했다.

한은이 분류한 위험기업은 부도 가능성이 높은 기업이라고 해석할 수 있다. 보고서에 따르면 한은이 2007~2019년 중 실제 부도가 발생했던 기업들의 부도 발생 직전 7년간 재무지표 변동패턴을 분석한 결과, 이들 기업들은 부도 2~5년전에 ▲이자보상배율 1 하회 ▲차입금상환배율 5배 초과 ▲부채비율 200% 초과 등의 현상이 모두 나타난 것으로 밝혀졌다.

세가지 기준 모두를 충족하지 않아 부도가 날 정도는 아니지만, 관심을 기울여야 할 만한 상환위험주의기업(2개이상 충족하지 못하는 기업·이하 주의기업)도 40%에 가까운 수준이었다. 분석 결과 주의기업 비중은 36.8%, 주의기업이 보유한 금융기관 여신(이하 주의여신) 비중은 40.9%로 각각 전년대비 상승했다. 기업대출이 크게 늘어난 가운데, 이중 40% 가량은 주의를 기울여야 할 대출로 분류되고 있다는 것이다.

업종별로는 여행 위축, 대면서비스 부진 등 영향으로 항공(71.4%), 해운(25.0%), 숙박음식(22.2%) 등에서 위험기업 비중이 높게 나타났다. 항공산업의 경우 10개 중 7개 기업이 부도 가능성이 높다는 뜻이다. 위험여신 비중은 기업별 여신 규모가 큰 기계장비, 조선 등에서 높았다.

현재까지만 해도 위험기업 비중이 아주 크지는 않지만, 한은은 올해 기업이 산업에 따라 회복 속도가 다르고, 금리도 정상화될 수 있기 때문에 이자부담이 커질 수 있다고 봤다. 회복 속도가 더딘 산업이 이자부담까지 더 커질 경우 재무지표가 악화하면서 위험기업으로 분류될 수 있다고 본 것이다.

예를 들어 올해 매출액증가율이 7.2%를 기록하며 기업부문 전체 실적이 코로나19 이전 수준으로 회복하는 기본 시나리오에서 위험기업 비중은 지난해 6.9%에서 올해 5.3%로, 위험여신 비율은 같은기간 10.4%에서 5.2%로 크게 줄어든다. 하지만 정부가 금융지원 조치를 정상화하거나, 금리가 오르면서 이자비용이 코로나19 이전 수준으로 되돌아간다면 위험기업 비중은 코로나19가 회복되더라도 5.7%, 위험여신 비율은 5.7%에 달할 수 있다는 전망이다. 만약 코로나19가 장기화하면서 실적 부진이 지속되는 비관 시나리오에 금리까지 정상화한다면 위험기업 비중은 8.5%까지 오르고, 위험여신 비율도 16.7%까지 높아질 것으로 추정됐다.

한은 관계자는 "금융지원조치 정상화, 금리상승 등으로 평균이자비용이 코로나19 이전으로 높아지면 재무건전성이 현재 양호한 기업도 위험기업으로 분류될 수 있다"며 "금융지원조치를 중단할 때 취약부문 신용리스크가 한꺼번에 나타나지 않도록 유의해야 한다"고 밝혔다.

한편 지난해 이자지급능력을 평가하는 기업들의 이자보상배율은 평균 4.4배로, 대출금리가 하락하면서 소폭 개선됐다. 하지만 이 역시 코로나19 기간 중 실적이 크게 개선된 전기전자 업종을 제외하면 이자보상배율은 3.1배로 뚝 떨어졌다. 원금상환능력을 나타내는 차입금상환배율(차입금/EBITDA)은 평균 3.0배로, 차입 규모가 확대되면서 전년대비 소폭 상승(악화)했다. 역시 전기전자 업종을 제외하면 차입금상환배율도 4.2배까지 상당폭 상승(악화)했다. 타인자본 의존도를 의미하는 부채비율(부채/자기자본)은 평균 79.0%로, 2018년 이후 오름세(악화)를 지속했다. 2020년중 기업의 채무부담이 증가세를 지속한 가운데, 수익성 저하 등으로 기업의 전반적인 채무상환능력은 상당폭 악화한 것이다.

한은은 정부의 금융지원이 기업 채무상환부담을 줄여주고 있지만, 상환능력이 취약한 기업의 비중이 높아지며 기업간 격차가 확대되고 있다고 봤다. 영업이익으로 이자도 못 갚는 이자보상배율 1 미만 기업 비중은 2019년 36.1%에서 지난해 40.7%까지 커졌다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr