[공직자재산공개]홍정기 환경부 차관 22억5000만원…1억6000원 늘어

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 홍정기 환경부 차관이 22억5000만원 가량의 재산을 신고했다. 11억원의 서울 강남 아파트와 5억1800만원 등의 토지 등이 포함됐다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2021년 고위공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 홍 차관은 총 22억4705만원의 재산을 신고했다. 전년보다 1억5936만원 늘었다.

재산의 대부분은 부동산이다. 홍 차관은 본인명의로 11억100만원 상당의 서울 일원동 아파트와 5억1755만원 가량의 배우자 명의의 충북 청주일대의 토지를 소유하고 있다. 1년새 아파트 가액은 2억8500만원, 토지는 2022만원 올랐다.

올 1월 취임한 한정애 환경부 장관은 이번 재산공개 대상에 포함돼 있지 않다. 다만 후보자 시절의 인사청문회 당시 총 12억3614만원의 재산을 신고한 바 있다. 서울 강서구 화곡동 아파트(117.19㎡)에 6억7000만원 전세에 살고 있다. 또 본인 명의의 예금 1억7258만원과 정치자금 2억3616만원, 330만원의 유가증권을 신고했었다.

