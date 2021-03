"양심선언해야" 文 대통령 백신 접종 간호사 향한 '협박' 논란

경찰 '文 AZ백신 바꿔치기' 허위글 내사 착수

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령의 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 영상을 놓고 '주사기를 바꿔치기했다'는 의혹이 제기됐다. 특히 문 대통령에게 코로나19 백신을 직접 접종한 서울 종로구청 소속 간호사는 24일 신상정보가 공개된 데 이어 일부 단체로부터 "양심선언을 하라"며 협박을 받은 것으로 전해졌다. 경찰은 문 대통령 코로나19 백신 접종 관련 허위 글에 대해 내사에 착수했다.

앞서 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 문 대통령이 맞은 아스트라제네카 코로나19 백신의 '주사기 바꿔치기' 의혹 논란이 불거졌다. 한 누리꾼은 전날 온라인 커뮤니티를 통해 "캡(뚜껑) 열린 주사기로 주사약 뽑고 파티션(가림막) 뒤로 가더니 캡이 닫혀있는 주사기가 나온다"고 주장했다. 해당 글은 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산했다.

이에 일부 단체와 누리꾼 등은 문 대통령에 직접 백신 접종을 한 간호사를 향해 "양심선언 해야 한다", "제대로 말하지 않으면 가만두지 않겠다" 등의 협박을 한 것으로 전해졌다. 특히 온라인 커뮤니티 등에는 이 간호사의 신상정보 또한 공개된 것으로 알려졌다.

앞서 문 대통령 부부는 이날 오전 9시 서울 종로구 보건소에서 아스트라제네카 백신 1차 접종을 마쳤다. 당시 현장에서 촬영된 영상을 보면 간호사가 주사기를 들고 아스트라제네카 백신에서 백신을 추출한 뒤 백신과 뚜껑을 뺀 주사기를 들고 가림막 뒤로 갔다가 다시 나와 대통령에게 접종했다.

논란이 된 부분은 주사기에 뚜껑이 다시 씌워져 있는 부분이다. 간호사가 주사기 캡을 열고 백신을 추출했는데, 가림막 뒤에 갔다 온 사이 주사기에 다시 캡이 씌워져 있어 가림막 뒤에서 주사기를 바꿔치기했다는 의혹이 불거진 것이다.

이에 대해 질병관리청은 "예방접종 시 주사기 바늘에 다시 캡을 씌웠다가 접종 직전 벗기고 접종한 것은 분주 후 접종 준비작업 시간 동안 주사기 바늘이 오염되는 것을 방지하기 위한 것"이라고 설명했다.

한편 경찰은 문 대통령의 백신 접종 장면을 두고 허위 글이 확산하자 내사에 착수했다.

24일 경찰청에 따르면 코로나19 예방접종대응추진단은 온라인 커뮤니티에 문 대통령 부부가 백신 접종 시 주사기를 바꿔치기했다는 취지의 글이 올라온 것과 관련해 수사 의뢰를 했다. 이 사건 책임 관서로 지정된 대구경찰청은 즉시 내사에 착수했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr