中 백신외교 차질 '임상시험 결과 불투명'

[아시아경제 박병희 기자] 중국산 코로나19 백신의 임상시험 결과가 완전히 공개되지 않아 중국의 백신 외교가 차질을 빚고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 23일 보도했다.

싱가포르는 지난달 중국 시노백사(社) 백신을 전달받았으나 아직 긴급사용을 승인하지 않고 보관만 하고 있다. 대신 싱가포르는 화이자-바이오엔테크와 모더나 백신을 전날까지 약 80만회분 접종했다. 싱가포르는 시노백 백신의 품질·안전·효과를 평가하기 위해 중국에 추가자료를 요구했으며 전날부터 시노백이 제출한 자료를 검토하기 시작한 것으로 알려졌다.

중국이 임상시험 관련 정보를 충분히 공개하지 않아 그동안 접종을 하지 않은 것이다. 시노백과 다른 중국 제약사 시노팜은 코로나19 백신 임상시험 결과를 일부만 자체 공개했을 뿐이다. 또 코로나19 백신 제약사들이 백신 임상시험 결과를 저명 학술지에 게재한 것과 달리 시노팜은 임상시험 결과를 학술지에 싣지 않았다.

학술지에 게재되는 논문은 학계의 '동료평가'를 거치기에 신뢰성이 확보된다. 러시아 개발 백신 '스푸트니크 V'는 국제학술지 '랜싯'(The Lancet)에 임상시험 결과가 게재되면서 불신을 씻었다. 화이자와 모더나의 경우 작년 12월 국제학술지 '뉴잉글랜드 저널 오브 메디신(NEJM)'에 임상시험 결과를 실었다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 시노백 백신은 중국을 빼고 현재 홍콩, 브라질, 멕시코 등 17개국에서 긴급사용을 승인받았다. 시노팜 백신은 중국 외 아랍에미리트(UAE)와 바레인에서 사용승인이 내려졌고 아르헨티나와 콜롬비아 등 14개국에서 긴급사용이 승인됐다.

하지만 시노백 백신은 터키 임상시험에서 예방효과가 80%가 넘는 것으로 나타났지만 브라질 시험에선 50%를 갓 넘기는 등 시험마다 효과가 다르게 나와 논란을 낳았다. 시노팜 백신은 회사가 자체공개한 예방 효과가 79%다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr