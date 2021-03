[아시아경제 이선애 기자] 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 49,750 전일대비 400 등락률 +0.81% 거래량 200,689 전일가 49,350 2021.03.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제테스나, 외국인 3만 5566주 순매도… 주가 6.27%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 324억4135만원 규모의 반도체 테스트 장비(유형자산)를 취득키로 했다고 24일 공시했다. 취득금액은 2019년도 자산총액 대비 9.47%에 해당한다. 취득예정일자는 오는 10월31일이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr