만 75세 이상 고령층 접종에 쓰일 미국 화이자의 코로나19 백신 25만명분이 24일 오전 서울 중구 국립중앙의료원 중앙예방접종센터에 도착해 의료진이 봉인씰을 확인하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.