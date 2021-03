광진구, 65세 이상 어르신 마스크 10매씩 배부

만 65세 이상 어르신 4만9200여 명 대상 마스크 1인당 10매 지원...경각심 제고 위해 감염사례 및 방역수칙이 담긴 서한문 동봉

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 최근 어르신 지인모임을 중심으로 집단감염이 발생함에 따라 코로나19 감염예방 및 경각심 고취를 위해 65세 이상 어르신을 대상으로 마스크를 지원한다.

구는 지난 16일부터 22일까지 지역내 만 65세 이상 어르신 4만9200여 명을 대상으로 마스크 10매(KF94 5매, KF80 5매)를 우편으로 배달했다.

또 온라인으로 정보를 접하기 어려운 어르신들을 위해 마스크와 함께 방역수칙 등이 담긴 서한문을 동봉했다.

서한문에는 경각심 제고를 위해 지인모임·가족 간 감염사례와 방역수칙 위반 시 과태료 부과 및 행정처분 조치 내용을 담았다.

김선갑 광진구청장은 “5인 이상 사적모임 등 방역수칙 위반의 경우 행정처분·과태료 부과·수사의뢰 등 강력한 행정조치를 취하고 있다”며 “가족 간 감염을 방지하기 위해 한 집에 한 사람 반드시 검사를 받아주고, 증상이 있으면 즉시 검사 받으시기 바랍니다”고 말했다.

이에 앞서 구는 5인 이상 사적모임금지 방역수칙을 어기고 지인모임을 한 20여 명에게 과태료 10만원을 부과, 사적 모임을 갖는 형태의 유사시설과 사각지대를 전수조사 한 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr