[공직자재산공개] 文대통령 재산 20억원, 서훈 안보실장 45억원

청와대 재산 변화, 윤창렬 사회수석 9억4300만원 늘고 최재성 정무수석 3억2000만원 줄어

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 지난해보다 1억2764만원 증가한 20억7692만원의 재산을 신고했다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 서훈 국가안보실장은 45억3327만원을 신고했다. 서 실장 재산은 2억9949만원 증가했다. 이호승 경제수석은 31억4527만원을 신고했다. 이 수석은 2억8772만원의 재산이 늘었다.

윤창렬 사회수석은 지난해보다 9억4668만원 재산이 증가한 19억4865만원을 신고했다. 윤 수석의 재산 변동은 본인 명의 세종시 아파트의 면적 오기로 인한 재신고와 예금액 증가 등과 관련이 있다.

한편 김제남 시민사회수석은 지난해보다 6098만원 재산이 늘어났지만 총액은 3억8547만원을 신고했다.

최재성 정무수석은 지난해보다 3억2023만원의 재산이 줄어든 3억8599만원을 신고했다. 최 수석 재산 감소는 거주지 이동에 따라 서울 송파의 배우자 명의 다세대주택 전세임차권을 처분한 것과 관련이 있다.

