정 총리 "화이자 백신 50만회분 첫 도착…내달부터 75세 이상 접종"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 24일 "방금 전 정부가 개별 계약을 맺은 화이자 백신 첫 도입물량 50만회분이 국내에 도착했다"며 "이번에 들어온 백신은 다음 달 초부터 75세 이상 어르신이 접종받게 될 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "2분기까지 (화이자 백신) 총 700만회분이 계속해서 도입될 예정"이라며 이같이 밝혔다. 이어 "고령층은 코로나19에 감염될 경우 위험한 상태로 빠져들 가능성이 높기 때문에 가장 우선적으로 보호해야 한다"며 "백신이야말로 감염병으로부터 어르신들의 건강을 지킬 수 있는 강력한 보호막"이라고 덧붙였다.

그러면서 "75세 이상 어르신은 정부를 믿고 주저함 없이 접종에 참여해 달라"며 "자녀, 주변 이웃들도 관심을 갖고 어르신의 백신 접종을 살펴봐 달라"고 당부했다.

한편 2주 앞으로 다가온 4·7 재보궐 선거와 관련해 이날 중대본에서는 '재?보궐선거 안전관리 대책'이 논의됐다. 정 총리는 "내일부터 본격적인 선거운동이 시작된다"며 "아직 3차 유행의 불씨가 남아있는 만큼, 선거를 마칠 때까지 긴장감을 갖고 선거방역에 총력을 다해야 한다"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr