정윤모 기보 이사장, 코로나19 피해기업 지원 현황 점검

전국 9개 지역본부별 영업현장 간담회 실시

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이하 기보)은 정윤모 이사장이 24일 경남 창원시 소재 경남울산지역본부에서 코로나19 피해기업 상황 파악 및 지원 현황 점검을 위해 영업현장 간담회를 가졌다고 밝혔다.

정 이사장은 지난 4일 부산지역본부를 시작으로 전국 9개 지역본부를 순차적으로 방문해 코로나19 장기화로 인해 경영난을 겪고 있는 중소기업의 애로사항과 건의사항을 파악하고 현장 의견을 수렴하고 있다.

기보는 코로나19로 피해를 입은 소상공인 및 중소기업 지원을 위해 지난해 당초 보증지원 목표인 4조원 대비 2배 수준인 7조8000억원의 신규보증을 지원했으며 올 상반기에도 9000억원 규모의 특례보증을 포함해 신규보증을 확대함으로써 피해기업의 경영정상화를 적극 지원할 예정이다.

기보는 포스트 코로나 이후 한국 경제를 주도할 혁신기업의 성장 토대를 마련하기 위해 ▲한국판 뉴딜 분야 지원 ▲기술이전·보호 활성화 ▲탄소 중립분야에서의 선도적 역할 수행 등을 올해 핵심 과제로 선정하고 적극적으로 추진할 방침이다. 정 이사장은 "코로나19에 따른 경기침체가 장기화 되면서 어려움이 가중되고 있는 소상공인과 중소기업이 체감할 수 있도록 실질적인 지원 확대에 주력하겠다"고 말했다.

