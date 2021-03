KT 시즌, 한국프로야구 全경기 생중계…경품 이벤트도

시즌, 프로야구 라이브 제공

정규시즌 4월 3일 개막

[아시아경제 차민영 기자] KT의 온라인동영상서비스(OTT) 시즌이 2021 한국프로야구(KBO) 개막을 맞아 시범경기 및 정규시즌 전 경기를 생중계한다고 24일 밝혔다.

코로나19로 인해 무관중 프로야구가 이어지면서 TV뿐 아니라 이동하면서 즐길 수 있는 OTT 중계 이용이 눈에 띄게 늘고 있다. 작년 시즌 앱을 통한 정규시즌 생중계 시청자 수는 전년 대비 13% 늘었고, 시청시간은 19% 늘었다.

KT는 올해에도 프로야구 개막에 맞춰 각종 기록을 실시간 확인할 수 있는 '프로야구 라이브' 서비스를 시즌에서 제공한다. 이 서비스는 프로야구 개막일부터 제공된다. KBO리그 시범경기는 이달 30일까지 진행되며 정규시즌은 다음달 3일 개막한다.

프로야구 라이브는 응원하는 팀과 선수의 영상과 데이터를 모아 실시간으로 제공한다. 응원하는 관심 선수를 등록하면 해당 선수의 영상과 뉴스까지 간편하게 확인할 수 있다. ‘투타’ 대결 데이터, 구질 분석 그래프를 야구 중계를 시청하면서 볼 수 있고 ‘하이라이트 영상 찜하기’로 마이 페이지에서 찜한 영상들을 모아볼 수도 있다.

프로야구 시범경기 생중계는 시즌의 ‘카테고리→실시간TV→전체채널→프로야구’에서 로그인만 하면 통신사 상관 없이 무료로 시청할 수 있다. 앱은 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 무료로 내려 받으면 된다.

KT는 2021 프로야구 시범경기 및 정규시즌 생중계를 기념해 고객 대상 경품 이벤트를 실시한다. 시즌 앱에서 개막전 승리 팀을 맞히면 추첨을 통해 갤럭시 핏2 등 다양한 경품을 제공한다.

유현중 KT 모바일미디어사업P-TF장 상무는 "거실 TV로 야구중계를 즐기기 어려운 야구팬들이 시즌으로 편하고 깊이 있게 야구 시즌을 즐겼으면 한다"며 "스포츠 라이브하면 시즌을 떠올릴 수 있도록 야구뿐 아니라 축구, 골프 등 다양한 종목의 대형 이벤트를 지속적으로 생중계할 것"이라고 말했다.

한편, 시즌은 야구뿐 아니라 축구, 골프 등 다양한 스포츠 이벤트 생중계를 채널에서 제공한다. 이미 개막한 K리그 전 경기를 중계하는 것은 물론 오는 25일 남자축구 국가대표 한일전, 4월 예정된 여자축구 올림픽 플레이오프 중국전, 스페인 국왕컵 결승을 생중계한다. 또한 PGA 투어, 월드골프챔피언십(WGC) 등 골프 빅이벤트를 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr