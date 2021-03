이노션, 현대차 '더 마스크드 싱어 시즌5' 후원사로 참여

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 현대자동차 미국판매법인(HMA)이 미국판 복면가왕인 더 마스크드 싱어 시즌5의 후원사로 참여한다고 24일 밝혔다.

더 마스크드 싱어는 미국 폭스 엔터테인먼트가 MBC 음악 경연 프로그램 복면가왕의 판권을 수입해 동일한 포맷으로 현지판을 제작, 매회 1000만명 이상의 시청자 수를 기록하는 등 큰 인기를 누리고 있다.

HMA는 더 마스크드 싱어 출연자 퇴장 인터뷰 코너인 리어뷰 미러의 공식 파트너로 소개된다. 매회 복면가수 정체 공개에 앞서 마지막 광고 브레이크 도중 15초 분량의 프로모션 영상에 HMA 브랜드가 노출된다.

또한 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 더 마스크드 싱어 공식 소셜 미디어 계정을 통해 독점적으로 공개되는 출연자의 경험담, 비하인드 스토리, 심층 인터뷰 콘텐츠에도 HMA 브랜딩이 적용되고 있다

HMA의 더 마스크드 싱어 스폰서십 체결을 진행한 이노션 미국법인은 “한국 오리지널 콘텐츠를 토대로 한 현지 인기 프로그램과 한국 대표 브랜드인 현대차와의 만남은 특별한 시너지를 낼 것”이라며 “TV는 물론 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 아우르는 브랜드 노출을 통해 막대한 홍보 효과가 발생하길 기대한다”고 밝혔다.

앞서 HMA는 지난해 12월부터 지난달까지 방영된 더 마스크드 댄서의 첫 시즌 공식 스폰서로 참여하기도 했다.

