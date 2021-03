풀무원, '식물성 지향 식품 선도 기업' 선언…식물성 단백질 사업 본격화

2023년까지 3개년 중기 로드맵 수립

미·중·일서 신제품 출시 박차

국가별 식물성 지향 식품 브랜드 론칭

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 ‘식물성 지향 식품 선도 기업’을 선언하고, 식물성 단백질과 식물성 고기 사업에 본격 나선다.

풀무원은 최근 식물성 식품 선호와 소비가 크게 증가하는 추세에 부응해 세계 수준의 식물성 단백질 연구개발 역량을 바탕으로 '식물성 지향 식품 사업전략'을 수립하고 글로벌 시장에 본격 진출한다고 24일 밝혔다.

식물성 지향 식품 선도해 미래성장동력 확보

풀무원은 한국과 미국·중국·일본 글로벌 시장에서 신제품을 본격 출시함으로써 미래성장동력을 확보할 계획이다. 이를 위해 식물성 단백질 전담 부서인 ‘PPM(Plant Protein Meal) 사업부'를 중심으로 2023년까지 3단계 중장기 로드맵을 수립해 혁신적인 식물성 지향 신제품을 순차적으로 선보인다는 목표다.

풀무원은 식물성 지향 식품을 6개 카테고리로 나누어 사업을 전개하고 있다. 이 카테고리는 ▲식물성 고단백질 식품 ▲식물성 저탄수화물 식품 ▲식물성 고기 ▲식물성 음료 및 음용식품 ▲식물성 발효유 ▲식물성 편의 식품이다.

올해 국내에서는 ▲식물성 원료로 만든 고단백질을 제공하는 ‘식물성 고단백질 식품’ ▲탄수화물 섭취를 저감하는 ‘식물성 저탄수화물 식품’ ▲동물성 고기의 대안으로 식물성 원료로 만든 ‘식물성 고기’ 등 3개 카테고리에서 20여 종의 신제품을 출시할 예정이다. 이 가운데 8종은 이미 개발을 완료했다.

먼저 ‘식물성 저탄수화물 식품’으로 ‘두부면 KIT’를 선보일 예정이다. 이어 ‘식물성 고단백질 식품’인 ‘큐브두부’, ‘두부바’와 ‘식물성 고기’로 ‘두부크럼블 덮밥소스’와 치킨을 대체한 ‘두부텐더’를 연이어 선보일 계획이다.

미·중·일서 높은 성장률…사업 지속 확대

풀무원의 해외법인들은 로드맵을 수립해 식물성 지향 제품을 출시하고 있다.

미국 두부 시장 점유율 1위(75%)인 풀무원 미국 법인 풀무원USA는 최근 식물성 지향 식품 브랜드 ‘플랜트스파이어드’를 론칭했다. 플랜트스파이어드는 식물(Plant)에서 영감을 받은(Inspired) 식품이라는 뜻이다.

풀무원USA는 지난해 11월 미국 최대 규모의 대학 급식 서비스를 운영하는 '매사추세츠대 다이닝'과 지속가능한 식물성 지향 아시안 메뉴를 제공하는 파트너십을 체결했다. 이에 따라 풀무원USA는 현재 매사추세츠대 앰허스트 캠퍼스 구내식당에 식물성 고기 제품을 공급하고 있으며, 메뉴 개발과 교직원 요리 교육, 고품질 식품 개발 분야에서 협력을 추진하고 있다.

또 풀무원USA는 미국 내 웰빙 메뉴 리더인 와바그릴 체인점과 제휴해 캘리포니아 200여 개 매장에 식물성 고기로 만든 불고기 숯불구이 제품을 4월부터 메인 재료로 공급할 예정이다.

풀무원의 일본 법인 아사히코는 식물성 지향 식품 브랜드 ‘토푸 프로틴을 론칭했다. ‘토푸 프로틴’은 당질은 줄이고 식물성인 두부 단백질의 장점을 살려 더욱 건강한 식생활을 제공한다는 의미를 담고 있다. 지난해 11월 일본 세븐일레븐에 첫 선을 보인 ‘두부바’는 간편한 단백질 섭취와 쫄깃한 식감으로 현지 소비자들의 입맛을 사로잡으며 출시 4개월 만에 판매량 250만 개를 돌파했다. 아사히코는 올해 일본 전 지역으로 판매를 확대할 계획이다.

풀무원 중국 법인 푸메이뚜어식품은 두부를 중심으로 식물성 지향 제품을 더욱 확대 개발한다. 기존 포장두부 및 가공두부 외에 식물성 단백질 밀키트 브랜드인 ‘푸추팡’과 식물성 단백질 간식 브랜드인 ‘푸시우시엔’을 중심으로 라인업을 확대할 계획이다. 이와 함께 현지에서 인기를 끌고 있는 만두와 파스타에 들어가는 고기를 식물성 고기로 대체해 중국 소비자의 입맛을 사로잡겠다는 전략이다.

풀무원 중국 법인은 지난해 중국인이 즐겨 먹는 포두부, 백간, 향간등 가공두부 신제품을 본격 선보인 결과 두부사업 매출이 전년대비 85% 성장했다. 올해는 북경과 중경 공장에 라인을 증설해 제품 생산량을 더욱 늘려 나갈 계획이다.

이상윤 풀무원기술원 원장은 "코로나19 사태 이후 미국 등 세계적으로 육류 대신 건강하고 영양이 높은 식물성 단백질원을 찾는 소비자들이 급증하고, 지구환경과 생태계를 중시하는 소비 트렌드가 지속될 것으로 전망된다"며 "세계 최대 두부 기업인 풀무원은 지난 40년간 다져온 세계 최고의 두부 제조기술과 콩 단백질 연구개발 능력을 바탕으로 식물성 지향 식품 사업을 선도해 미래 먹거리 시장에서 글로벌 기업들과 어깨를 나란히 경쟁해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr