中, 7월 공산당 창당 100주년 성대하게 개최

시진핑 주석, 중요 연설 등 100주년 띄우기 나선 중국

[아시아경제 베이징=조영신 특파원]왕샤오후이 중국 공산당 중앙선전부 부부장은 23일 베이징 국무원 신문판공실에서 열린 기자회견에서 "오는 7월 공산당 창당 100주년 기념행사를 성대하게 개최할 것"이라고 밝혔다. 왕 부부장은 이어 시진핑 국가 주석이 기념식에서 중요한 연설을 할 것이라고 덧붙였다.

왕 부부장은 시 주석의 연설에 대해 구체적인 언급을 하지 않았지만, 공산당 지도 아래 지난 100년에 대한 해석과 더불어 새로운 100년을 위한 키워드를 제시할 것으로 보인다.

다만 이번 100주년 행사에서 신형 무기를 대거 공개하는 열병식은 하지 않기로 했다.

리쥔 중앙군사위원회 정치공작부 주임비서(소장)는 이날 기자회견에서 "당 중앙과 당 군사위원회 관련 부서가 올해 창당 100주년 기념행사에서 열병식을 하지 않기로 했다"고 말했다.

중국은 올해 공산당 창당 100주년을 맞아 본격적인 애국주의 띄우기에 나서는 분위기다. 먼저 올해 1년 동안 공산당에 대한 역사 교육을 강화하기로 했다.

또 공산당 발전에 기여한 당원들에게 창당일을 의미하는 '7ㆍ1 훈장'을 수여하고 공산당 관련 대규모 전시회, 문화 공연, 세미나, 좌담회 등은 물론 도서와 영화 등도 선보일 방침이다.

왕 부부장은 "우리 당과 인민은 지난 100년 동안 한배를 타고 생사를 같이하며 승리로 나아갔다"며 "우리 당은 100년의 찬란한 성과와 소중한 경험을 갖게 됐다"고 말했다.

중국 공산당은 1921년 당원 50여명으로 창당했고, 2019년 말 기준 당원 수는 9191만4000명이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr