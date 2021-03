광주 광산소방서, 화재 초기 대응 나선 두 시민에 ‘표창장’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서가 위험을 무릅쓰고 화재 초기 대응에 발 벗고 나선 두 광주광역시민에게 표창장을 전달했다.

23일 광산소방서에 따르면 지난 9일 오후 9시께 광주광역시 광산구 산정동 한 상가 외벽에 화재가 발생했다.

인근 상가에서 일하던 조장근(49)씨는 119에 최초 신고 및 정확한 위치 설명으로 소방차 출동 시간을 줄였다.

또 다른 상가에서 일하던 손대성(42)씨는 화재 사실을 인지하고 가게에 있던 소화기를 활용해 초기 진화에 나서 피해 확산을 막았다.

화재는 드라이비트 소재의 건물 외벽을 빠르게 연소 시키고 있어 큰 화재로 이어질 수 있는 상황이었지만, 두 시민의 발 빠른 대처로 인명피해 없이 약 50만 원의 재산 피해만 내고 진화됐다.

임종복 광산소방서장은 “화재 초기에 빠른 신고와 소화기의 사용은 매우 중요하다”며 “소방차 도착 전 화재 앞에서 침착하게 대응 해준 시민분들의 용기에 감사를 드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr