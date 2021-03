보성군, 참전 유공자 기념탑 완공…현충공원 지정 추진

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 지난해부터 추진해온 참전 유공자 기념탑이 완공됐다고 23일 밝혔다.

참전 유공자 기념탑은 참전 유공자들의 희생정신과 굳건한 충절의 모습을 담고 있으며 하늘, 땅, 물, 불을 상징하는 태극기의 건곤감리를 이미지화해 표현했다.

또한, 참전 유공자들의 나라사랑 뜻을 기리기 위해 1014명의 참전자 이름을 기념탑에 각인했으며, 순국선열 및 호국영령에 대한 경의를 표현하기 위해 군인 동상을 좌우 대칭 배치해 애국정신을 기릴 수 있도록 상징물을 설치했다.

군은 현충탑과 참전 유공자 기념탑이 있는 현충시설 주변을 공원화하기 위해 주변 부지를 매입해 진입로 확포장 및 주차장 조성 등 편의시설을 갖추었으며 현충공원 지정을 추진하고 있다.

김철우 보성군수는 “참전유공자 기념탑 건립 및 현충공원 정비를 통해 국가 보훈 대상자에 대한 예우를 갖출 수 있게 되어 매우 뜻 깊게 생각한다”고 말했다.

향후 군에서는 현충공원 일대 무궁화 동산을 만들어 애국심 고취는 물론 주민들에게 볼거리를 제공할 계획이며, 또한 주민 안전을 위해 CCTV 및 가로등 설치를 계획하고 있다.

