네이버, 5억 달러 규모 ESG 채권 발행

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 5년 만기로 5억달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다고 23일 밝혔다. 세계 인터넷·IT 기업 중에서 글로벌 투자자를 상대로 데뷔 채권을 ESG 채권으로 발행하는 것은 네이버가 처음이다.

앞서 네이버는 지난 17~18일 62개 기관, 100명 이상의 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자자 로드쇼를 성황리에 개최했다. 또 전날 진행한 수요예측에는 모집금액의 6배 이상인 32억달러 규모의 주문이 몰렸고, 가산금리를 68bps로 축소하는 데 성공했다. 이는 한국 민간 기업이 발행한 5년 만기 외화채 사상 가장 낮은 가산금리다.

ESG 채권은 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 특수목적 채권이다. 친환경 사업 분야에 활용되는 녹색 채권과 사회 문제 해결에 사용되는 사회적 채권, 그리고 이 두 가지 목적을 결합해 포괄적으로 사용할 수 있는 지속가능 채권 등으로 구분된다.

네이버는 이번 지속가능 채권을 통해 조달한 자금을 친환경 프로젝트와 사회공헌 프로젝트를 중심으로 한 ESG 경영 강화에 주로 활용할 예정이다.

친환경 분야에서는 현재 건축 중인 세종 제2데이터센터와 분당 제2사옥에 대한 에너지 절감, 재생 에너지 사용 등 최첨단 친환경 기술을 적용한다. 또 CJ대한통운과 탄소를 절감시킬 수 있는 친환경 물류 일괄 대행 서비스, 친환경 택배박스 제작도 추진 중이다.

사회공헌 분야는 디지털 활용능력 강화, 코로나19 위기 대응 지원, SME(소상공인)·창작자·스타트업 상생, 양성평등·저소득층 고용 등을 중심으로 진행될 예정이다.

박상진 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지속가능 채권을 통해 조성된 이번 자금을 통해 네이버의 비즈니스 경쟁력인 친환경적인 SME 생태계 조성부터 친환경 인프라 조성, 파트너 지원 확대 등에 활용할 계획"이라며 "ESG 경영을 위한 네이버의 다양한 노력들을 글로벌 투자자들에게 투명하고 적극적으로 알리고 국내 대표 친환경 인터넷 기업으로서의 위상도 제고할 것으로 기대한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr