전현희 "이해충돌방지법 정부안에 '언론인·교사 추가' 내용없다"

23일 기자회견 열고 정무위 압박

"이해충돌방지법 조속히 제정" 촉구

24일 본회의 통과해야

4·7 보궐선거 전 법 제정 가능

[세종=아시아경제 문채석 기자] 전현희 국민권익위원장은 23일 기자회견을 열고 "이해충돌방지법 정부안에 언론인과 교사는 추가 (법 적용) 대상에 포함돼 있지 않다"고 밝혔다.

전 위원장은 "국회에서 (오후에) 논의할 예정인 이해충돌방지법 제정을 촉구하는 데 주안점을 두고 기자회견을 열었다"며 "(언론인과 교사 추가 포함은) 국회 논의 과정에서 국회가 정책적 판단할 부분"이라고 말했다. 이날 오후 국회의 소관 상임위원회인 정무위원회는 법안심사소위를 열고 해당 법 제정과 관련해 논의를 할 예정이다. 전 위원장이 같은 날 기자회견을 연 이유는 정무위에 조속히 법을 제정하라고 촉구하기 위한 차원이다.

정치권과 권익위 등에 따르면 소관 상임위인 정무위원회에서 법 적용 대상에 언론인을 포함할지 말지 등에 대해 의원들 간 온도 차가 있는 것으로 전해졌다. 이달 안에 법이 제정되지 않을 가능성도 작지 않다는 얘기다. '4·7보궐선거' 전인 이달 안에 법을 제정하려면 이날 정무위 법안심사소위에서 법 제정 논의를 마무리지은 뒤 24일 정무위 전체회의, 본회의를 모두 통과해야만 한다.

권익위는 한국토지주택공사(LH)의 땅투기 의혹(소위 'LH 사태')를 공직자의 이해충돌 상황에서 야기된 부패로 규정했다. 법이 조속히 제정돼야 LH사태 같은 이해충돌을 사전에 막을 수 있다고 판단했다. 법에 세부 행위기준, 최대 7년 이하의 징역 또는 7000만원 이하의 벌금 부과 등의 처벌규정이 담겨 있기 때문이다.

한편 권익위는 LH 사태에서 합동수사본부와의 협업 여부에 대해 전 위원장은 "권익위는 충분한 조사 역량을 갖췄다"고 일축했다. 앞서 지난 19일 전 위원장은 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 여야 국회의원들이 약속한 국회의원 전수조사를 누가할 것인지에 대해 "권익위가 하는 것이 바람직하다"고 말했다.

전 위원장은 "반부패 정책 총괄 책임자로서 이번사태를 예방하지 못한 점에 대해 국민들께 죄송할 따름"이라며 "이번 사태를 계기로 권익위는 모든 정책수단을 강구해 공직사회에 뿌리 깊게 박혀있던 반칙과 불공정, 도덕적 해이를 근절해 나가겠다"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr