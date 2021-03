정권심판 위해 조직 갖춘 보수의 적자 '오세훈' 택했다

김종인 국민의힘 비대위원장 "오세훈 승리, 상식" 평가

안철수 "서울시민 선택 인정, 그대로 받아들인다" 입장 밝혀

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자, 박준이 기자] 서울시민이 범야권 서울시장 보궐선거 단일화 후보로 오세훈 국민의힘 후보를 택한 것은 이번 선거가 '정권 심판론' 성격이 짙다는 여론을 충실히 반영한 결과로 보인다. 한 때 안철수 국민의당 후보에 지지율이 쏠린 적도 있으나, 보다 확실한 정권심판을 위해선 조직력을 갖춘 제1야당 후보에 힘을 실어줘야 한다는 방향으로 여론이 움직였다는 것이다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 23일 기자들과 만나 이번 결과를 ‘상식’이라고 평가했다. 그는 줄곧 오 후보가 '더 큰 정당'의 후보라는 점을 강조하며 안 후보의 경쟁력을 깎아 내려 왔다. 김 위원장의 인식 역시 정권 심판에 가장 효과적인 카드를 시민이 선택할 것이란 판단과 맥락이 같다. 안 후보가 보수층 외 중도층까지 포괄할 수 있다는 전망도 있었으나 제1야당의 프리미엄을 넘어서진 못했다. 정권 심판을 위해선 제3지대의 안 후보다는 보수의 '적자(嫡子)'인 오 후보가 더 적합하다는 여론도 작용했을 것으로 보인다.

전문가들은 이번 결과를 두고 안 후보의 정체성과 영향력이 퇴색된 영향도 있었을 것으로 분석했다. 장성철 공감과논쟁정책센터 소장은 "국민의힘 지지층에서 오 후보를 내보내도 이길 수 있다는 생각이 들면서 자신감이 생기게 된 것"이라며 "김종인 위원장을 비롯해 국민의힘 의원들이 안 후보를 공격하는 역할을 했고 이것이 일정 부분 효과를 발휘한 것 같다"고 말했다. 그는 이어 "김 위원장이 ‘안철수 이상한 사람’이라고 한 게 먹힌 측면도 있을 것"이라며 "프레임을 규정한 것에 안 후보가 당했다. 김 위원장의 승리로 보여진다"고 했다.

또 황태순 정치평론가는 "안 후보가 막판에 자기 정체성이 흔들렸다"며 "‘아스팔트 우파’까지도 품에 안겠다고 말하면서 전통적으로 안 후보를 밀어주던 중도층 입장에서는 무덤덤해졌을 가능성이 크다"고 했다. 나경원 전 의원의 지지세를 끌어온 영향도 있다. 엄경영 시대정신연구소장은 "오세훈 후보의 컨벤션 효과가 계속된 결과"라며 "이번 단일화 응답률이 좋았다는데 보수 유권자들이 적극 응답했다는 이야기"라고 평가했다.

두 후보는 모두 패배하더라도 상대방 캠프의 선거대책위원장으로 뛰겠다고 공언해왔다. 안 후보는 여론조사 결과 발표 직후 "서울시민의 선택으로 인정하고 그대로 받아들인다. 야권의 승리를 위해 열심히 돕겠다"는 입장을 밝혔다. 오 후보는 "빠르면 오늘이라도 함께 할 자리를 마련할 수 있다"면서 "서울시 공동경영은 다시 한 번 안 후보와 만나서 얘기한 다음에 발표하겠다"고 말했다. 현재 두 후보는 선거관리위원회에 각각 기호 2번, 4번으로 등록한 상태다. 29일부터 인쇄되는 투표 용지 안 후보 기표란에는 '사퇴'가 표시된다.

