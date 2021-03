플랜티엠, 대한항공에 인기 클립영상·케이팝 등 색다른 엔터테인먼트 서비스 제공

[아시아경제 유현석 기자] 플랜티엠은 대한항공에 한층 업그레이드된 기내 디지털·엔터테인먼트 콘텐츠를 제공한다고 23일 밝혔다.

코스닥 상장법인인 플랜티넷의 자회사인 플랜티엠은 대한항공 승객들의 선호를 반영한 주문형오디오비디오(AVOD) 서비스를 제공하기 위해 최신 음악?영상 콘텐츠를 대폭 확장한다. 최신 한국 케이팝 음악과 애니메이션 OST 등 인기 음원을 제공하는 한편, 국내가요 인기차트를 바탕으로 선정한 뮤직비디오와 국내 방송사 클립 영상 등 다채로운 볼거리도 제공할 계획이다.

플랜티엠은 지난 2007년부터 전국 200여 브랜드의 매장음악서비스를 운영해오며 동종업계 최고 수준의 음원 서비스 품질경쟁력을 인정받고 있다. 이외에도 디지털 사이니지, 광고 및 마케팅 솔루션, 전자잡지 분야까지 비즈니스 영역을 확장하며 온?오프라인 토탈 콘텐츠 및 솔루션 플랫폼 기업으로 자리매김하고 있다.

한편 플랜티엠은 최근 현대자동차에 디지털 사이니지 기반 설비 시스템을 공급하게 된 데 이어, 대한항공을 신규 항공업 고객사로 추가 확보하며 레퍼런스 강화에 속도를 내고 있다.

이광우 플랜티엠 대표는 “디지털 트렌드를 반영한 음악?영상 콘텐츠로 높은 고객만족도를 이끌어낼 수 있도록 노력할 것”이라며 “여타 기내 서비스에서는 볼 수 없었던 양질의 콘텐츠로 최고의 ‘In Flight Entertainment Service’를 제공하겠다”고 설명했다.

