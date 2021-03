관악구 청소년 동아리 활동 아낌없는 지원

코로나19로 위축된 청소년 자치활동 지원, 또래 간 소통의 시간 등 청소년 동아리 활성화 기여... 학교와 마을에서 동아리 운영 지원, 청소년 문화행사 개최 성과 공유의 장 마련

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19로 위축된 청소년들의 자치활동을 지속적으로 지원·활성화하기 위해 3월31일까지 청소년 동아리 지원 사업에 참여할 지역 내 청소년 관련 기관 및 단체, 학교를 모집한다.

구는 어린이·청소년이 다양한 자기 주도적 동아리 활동을 통해 건강한 청소년기를 보내고, 민주시민의 주체로 성장할 수 있도록 포스트 코로나 시대에 발맞춰 비대면과 대면 활동을 탄력적으로 운영할 수 있는 기관을 선정할 계획이라고 밝혔다.

특히, 올해는 학교 동아리가 대부분이었던 지난해와 달리 청소년들의 재능을 구분, 다양한 청소년들이 참여할 수 있도록 ‘마을·어린이 청소년 동아리’와 ‘학교 문화예술 동아리’로 구분해 지원한다.

먼저 ‘마을 어린이·청소년 동아리’ 지원대상은 청소년 동아리·자치활동 지원사업 실적이 있고, 대면 및 비대면 동아리 활동 지원이 가능한 지역 내 청소년 관련 비영리 법인 및 민간단체다.

2개 기관 및 단체를 모집, 지원예산은 총 1500만 원이다.

‘학교 문화·예술 동아리’는 지역 내 초중고교에 재학 중인 학생들로 구성, 문화예술 활동에 참여하는 15여 개의 동아리를 모집한다.

1개교 당 최대 2개 동아리를 지원, 지원예산은 총 1500만 원이다.

지원신청은 관악구청 홈페이지(뉴스소식→관악소식)에서 모집 공고문을 확인 후 신청서를 내려 받아 이메일(20090513179@ga.go.kr) 또는 공문으로 신청하면 된다.

구는 청소년 동아리 활동 지원을 통해 성과 공유의 장을 마련하는 등 청소년 동아리와 문화행사를 유기적으로 연결해 지속적으로 활성화할 수 있도록 추진할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “이번 사업이 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 위축된 청소년들의 자치활동을 지원, 또래 간 소통의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 포스트코로나 시대 변화하는 일상에 발맞춰 비대면 활동 지원 등 청소년 동아리가 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

