삼성화재, ESG위원회 신설 "지속가능경영 강화"

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 188,000 2021.03.22 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성화재, 주가 18만 8000원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합)삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다 close 는 지속가능경영 강화를 위해 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 신설했다고 22일 밝혔다.

삼성화재는 이사회 산하에 ESG 주요 정책 결정에 대한 최고의사결정체계를 구축, ESG 경영 이슈에 대한 신속한 의사결정 기반을 마련했다. 다양한 ESG활동과 관련한 이해관계자들의 요구에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

삼성화재는 ESG 경영 내재화를 위해 친환경 보험상품 매출 확대, 종이 없는 보험계약 실현, 온실가스 감축 활동 등을 진행해왔다. 사회책임투자 원칙에 따라 탈석탄 정책을 선언, 신재생에너지 관련 투자를 지속적으로 확대하고 있다.

국내 보험사 중 유일하게 다우존스 지속가능경영 월드지수에 7년 연속 편입됐고, 한국기업지배구조원 ESG평가에서 종합 A를 획득하는 등 국내외 평가에서 우수한 결과를 획득했다.

삼성화재 관계자는 "전사적인 ESG 전략 및 정책 수립에 추진력을 얻게 됐다"며 "기업의 사회적 책임을 다하는 ESG경영에 앞장서도록 하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr