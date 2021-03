GS수퍼마켓, 1시간 내 배송 매출 457%↑…삼겹살·대왕연어초밥 인기

GS수퍼마켓(GS THE FRESH, GS더프레시)은 1시간내 배송 서비스가 도입 초기 대비 배달 매출이 457% 신장했다.

[아시아경제 임춘한 기자] GS수퍼마켓(GS THE FRESH, GS더프레시)은 이달 1일부터 20일까지 1시간내 배송 서비스가 도입 초기 대비 매출이 457% 신장했다고 21일 밝혔다. 배송 서비스 판매 데이터에 따르면 최고 피크타임은 오전 11시와 오후 17시였다. 인기 상품은 삼겹살, 대왕연어초밥, 딸기, 통닭 순으로 나타났다.

점포 방문 고객의 메인 이용 시간대가 16~20시인 것과 달리, 배달 요청은 11시~12시, 17시~18시 이용 고객이 많았다. 오전 11시의 경우, 대왕연어초밥과 문어볼 등 조리식품 요청이 해당 카테고리 일 배달 주문 요청 중 40% 이상 집중됐고, 17시에는 삼겹살, 통닭 등 축산 카테고리가 하루 주문 금액 중 60% 이상, 계란, 채소 등 식재료는 80% 이상 주문이 발생했다.

GS수퍼마켓에서는 온라인 배달 고객 대상으로 블랙 후라이드데이 행사를 3월 한 달, 매주 금·토·일요일에 진행하고 있다. GS수퍼마켓 치킨 카테고리 매출 1위 시장통 마늘 후라이드 외 맛동네닭강정, 땡초마요치킨, 블랙마늘치킨 등 4종을 각 만원에 구입이 가능하다. 모든 구매 고객 대상으로 치킨무도 증정한다.

GS수퍼마켓 관계자는 “GS수퍼마켓이 전년도에 시작한 1시간내 배송이 고객들에게 확실히 인식되며 근거리 배달 서비스로 자리를 잡았다”며 “고객에게 가까이 있는 GS수퍼마켓의 입지를 적극 활용해 옴니채널 쇼핑 플랫폼으로 자리잡도록 다양한 노력을 하겠다”고 말했다.

