'재심 전문' 박준영 변호사 "한명숙 사건 묻지 말아 달라...입장 없다"

[아시아경제 나한아 기자] 재심 전문 변호사로 알려진 박준영 변호사가 "당분간 한명숙 전 총리 사건에 대해서 묻지 말아 달라"며 "입장이 없다"고 밝혔다.

박 변호사는 20일 자신의 페이스북에 "당분간 사건 진행 경과에 따라 절차 등에 대한 설명이 필요할 때 이 공간에 글을 쓰겠다"라며 이같이 말했다.

박 변호사는 "한 전 총리 사건 재심 가능성에 대한 질문을 받고 있다"며 "'재심 전문 변호사'로 불리기 때문인 것 같다"고 했다.

그러면서 "의견 없음"이라고 밝히며 "무책임한 입장일 수 있지만, 민감한 사건의 공론화를 준비하고 있기 때문에 정치적 논쟁에 휘말리고 싶지 않다"고 했다.

'2020년 올해의 법조인'에 선정된 박 변호사는 '수원역 노숙 소녀 살인 사건', '약촌 오거리', '삼례 나라슈퍼 강도 치사 사건', '8차 이춘재 연쇄살인 사건', '낙동강변 살인사건' 등 재심을 맡아 누명을 쓰거나 피해를 본 이들을 변호해 무죄를 이끌어 낸 바 있다.

20일 대검찰청은 부장검사 회의 끝에 한 전 총리에 대한 모해위증을 했다는 김모씨에 대해 불기소 결론을 내렸다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr