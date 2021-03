수익 3분의1 줄어도 "목표치 달성"…성과급만 수십억 회장님들

[아시아경제 최대열 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 10,500 등락률 +4.71% 거래량 668,468 전일가 223,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 주총 표대결 앞둔 경영권 분쟁株…숨죽인 주가 금호석유화학그룹 계열사 노조, 임단협 사측에 위임 결정금호석화 주총 앞두고 현 경영진-박철완상무간 공방 격화 close 화학 대표이사를 맡고 있는 박찬구 회장이 지난해 회사에서 받은 보수는 51억7600만원이다. 기본연봉으로 매달 2억원씩 총 24억원이 급여, 나머지 27억7000만원 정도를 상여로 받았다. 최근 기업 현장에서는 상여기준을 두고 논란이 불거졌는데, 이 회사는 대략적으로 매출·영업이익 등을 바탕으로 한 계량지표를 기준으로 상여규모를 정하되 비계량지표를 쓰거나 특별상여를 줄 수 있도록 해놨다.

지난해 사업보고서에 대략적으로 밝혀둔 임원 상여지급기준을 보면 상여로 받을 수 있는 규모는 급여의 100% 이내. 박 회장이 기본 상여로 받은 금액이 23억3000만원(97.1%)이니 거의 100%를 꽉 채워 받았다. 지급시기는 1월로, 직전 해의 경영성과를 인정해 1년치 월급에 맞먹는 금액을 준 것이다.

금호석화의 2019년 경영실적은 지표상 좋은 편은 아니었다. 매출은 한해 전에 견줘 11%, 영업이익은 34%가량(연결기준) 줄어들었기 때문이다. 회사 측은 당시 금호석화 별도 재무제표를 기준으로 영업이익(2975억원)이 목표치를 초과 달성한 점, 신규 세계일류상품 3개를 확보한 점, 재무구조를 개선해 회사채 신용등급이 나아진 점 등을 들어 상여금 규모를 산출했다고 밝혔다.

당시 업계에서는 종속회사 금호피앤비의 실적이 나빠져 금호석화 실적이 악화된 것으로 분석했었다. 금호피앤비는 페놀·아세톤 등 산업용 기초소재를 만드는 곳으로 박 회장은 지난해까지 이 회사 이사진으로 중요 결정에 참여했었다가 지난해 3월 문동준 금호석화 대표에게 사내이사 자리를 넘겼다. 상여 가운데 나머지 4억4000만원은 하반기(8·12월)에 받았다. 하반기 특별상여는 경영여건이 개선됐다는 이유였다. 금호석화는 지난해 코로나19로 NB라텍스 수요가 급증하면서 영업이익이 크게 늘었다. 일반 직원도 기준에 따라 상여를 받은 것으로 전해졌다.

조현준 효성그룹 회장은 지주사인 효성에서 46억4100만원을 받았다. 기본 급여가 32억원, 나머지 14억4000만원 정도가 상여다. 마찬가지로 매출·영업익·당기순익 등 계량지표, 글로벌경영 등 비계량지표를 함께 따져 보수를 정한다. 상여급 지급시기를 특정하고 있지는 않으나 지난해 경영성과를 토대로 같은 해에 상여급을 줬다. 재무성과는 연결기준으로 적용했는데 지난해 이 회사 매출은 1년 전에 견줘 12%, 영업이익은 30% 이상 줄어들었다.

회사는 "그룹 계열사의 글로벌 비즈니스 성장을 견인하고 고객중심 경영을 이끌었다"며 "ESG(환경·사회·지배구조)경영강화, 신규성장동력을 지속해 추진하고 있는 점을 고려했다"고 설명했다. 겉으로 드러나는 재무성과 이외에 더 중요한 결과를 이끌어 냈거나 막중한 역할을 했다는 얘기다.

연임에 성공한 최정우 포스코 회장이 지난해 회사에서 받은 보수는 19억2700만원이다. 기본급여는 9억100만원으로 2년째 동결했다. 여기에 영업이익·주당순이익 등 정량평가와 수치화하기 힘든 정성평가를 더해 4억4600만원을 단기 성과금으로, 주가·장기경쟁력 확보노력 등과 관련해 3년치를 평가해 3억3300만원을 장기 성과금으로 받았다. 외부 공식활동을 위한 활동수당 2억4000만원은 별개다.

회사 측이 상여로 분류한 금액은 이렇게 해서 10억1900만원이다. 취임 이듬해 상여(7억900만원)와 비교하면 40% 이상 늘었다. 이 회사 임원을 제외한 직원의 평균연봉은 9600만원으로 같은 기간 100만원가량 늘었다. 이 회사 영업이익은 2018년 5조원대 중반에서 2년 연속 두 자릿수 이상 빠져 지난해 2조4000억원대로 줄어들었다.

