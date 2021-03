[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권이 신임 사외이사에 윤석남 전 금융감독원 회계서비스국장을 선임했다.

19일 현대차증권은 이날 주주총회를 열고 윤석남 사외이사 선임 등 5가지 의안을 모두 원안대로 통과시켰다고 밝혔다

윤 신임 사외이사는 2008년부터 2011년까지 금감원에서 회계서비스국장과 회계제도 실장 등을 역임했다. 2014년부터 2016년까지는 안진회계법인 상근고문을 지냈다. 2016년부터 2019년까지는 하이투자증권 감사총괄직을 수행했다. 현재는 한국회계기준원 비상근감사이자 코리아센터 사외이사를 맡고 있다.

이날 현대차증권은 강장구 KAIST 경영대학 교수를 신임 사외이사에 선임했으며, 손인옥 사외이사는 재선임됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr