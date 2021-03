김경수 "대학생 때 5.18 광주민주항쟁의 충격과 같아" … 미얀마 민주항쟁 지지

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사가 미얀마에 벌어지고 있는 민주주의 유린, 인권 침해 상황에 대해 "대학생 때 5.18 광주민주항쟁의 충격적인 진실을 마주했던 기억이 떠오른다"며 미얀마 민주항쟁을 적극적으로 지지했다.

김 지사는 19일 경남도청에서 한국 미얀마연대 조모아 대표, 경남미얀마교민회 네옴 회장, 미얀마 위수타 스님, 경남이주민연대 상임대표 이철승 목사 등을 만나 미얀마의 상황을 전해 듣고 희생들에 대해 애도를 전했다.

김 지사는 자신의 페이스북에 "현재 미얀마에서 벌어지고 있는 심각한 민주주의 유린과 인권 침해 상황을 전해 들었고 미얀마 국민의 절박한 요구도 들을 수 있었다"며 "마치 우리의 3.15 의거, 3.18과 같이 빼앗긴 민주주의를 되찾기 위해 군부 독재 세력과 맞서 싸우는 것"이라고 말했다.

또 지난 3일 미얀마의 열 아홉 살 청년 마째신이 민주주의를 외치다 경찰의 총에 맞아 숨진 일에 대해서 "61년 전, 3.15의거에 나섰다 마산 앞바다에 싸늘한 주검으로 떠오른 김주열 열사도 생각났다"며 이러한 희생이 반복되지 않아야 한다고 강조했다.

또 김 지사는 "아웅산 수찌 국가 고문 등 구금된 인사들은 즉시 석방돼야 한다"고 주장했다.

그러면서 "경남도가 지원할 부분이 있다면 적극적으로 돕고 정부에 대한 요청 사항도 관련 부처에 잘 전달하겠다"며 "미얀마 국민의 민주주의를 향한 투쟁을 지지하고, 미얀마 민주주의가 즉시 회복되기를 응원한다. 끝내 미얀마 국민이 승리할 것"이라고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr