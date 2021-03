'피해호소인 3인방' 박영선 캠프 사퇴? 野 "정략적 손절일 뿐"

고민정, 남인수, 진선미 의원 박영선 캠프 사퇴

"감상적이고 새털처럼 가벼운 사과"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘이 이른바 '피해 호소인 3인방'이라 불리는 고민정, 남인순, 진선미 의원이 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 캠프에서 사퇴한 것과 관련해 18일 "사퇴라 쓰고 정략적 손절이라고 읽는 것이 맞다"며 비판했다.

앞서 박원순 전 시장 성추행 사건의 피해자를 '피해 호소인'으로 불러 논란이 된 남인순·진선미·고민정 의원은 피해자가 성추행 피해 관련 기자회견을 연 다음 날인 이날 박영선 후보 선거대책위원회에서 모두 사퇴했다. 남인순 의원, 진선미 의원은 박 후보 캠프에서 공동 선대본부장을, 고민정 의원은 대변인직을 수행했었다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 자신의 페이스북에 "박영선 후보가 혼자 짊어지기엔 돌아가는 상황이 선거에 불리하게 작용할 것 같았는가"라며 "고민정 의원이 박 후보 대변인직을 그만둔다고 밝혔지만, 끝까지 진정성은 찾아볼 수 없었다"고 지적했다.

김 대변인은 앞서 고 의원이 박 전 시장 성추행 피해자에게 '어떻게 해야 피해자들의 아픔을 치유해 드릴 수 있을까 끊임없이 고민했다'고 말한 것을 두고도 "이 일이 오랜 시간 고민을 거듭할 일이었다는 생각 자체가 놀랍다"고 비판했다. 이어 "어떤 시점에 어떤 방식으로 미안함을 전해야 할까 전전긍긍했다지만, 그 시점이 너무 늦었고 선거를 앞둔 이 시점에서는 오해가 더욱 불거질 것"이라며 "사과의 방식 또한 공식적이지 못해 비겁하고 정중하지 못하다"고 꼬집었다.

김 대변인은 "여성, 엄마라는 단어는 당신들이 언급하기에는 너무 고결하다"면서 "아픔을 어떻게 위로할 수 있을까 고민하고 숱한 날들을 지내왔다는 말 역시 너무나 감상적이고 새털처럼 가벼워 와 닿지도 않는다. 고민이 있었다면 애당초 대변인직을 수락하지 말았어야 하는 것이 상식"이라며 "엄마이자 딸이자 여성인 고민정, 남인순, 진선미 '피해 호소인 3인방'은 피해자와 이 땅의 여성들에게 석고대죄하길 바란다"고 거듭 비판 수위를 높였다.

김 대변인은 아울러 "피해자에게 아픈 상처를 준 세 의원에 대한 당내 징계는 물론, 박영선 후보 역시 이제라도 박원순 전 시장 성추행에 대한 입장을 밝히고 후보직에서 깔끔하게 물러나길 바란다"고 요구했다.

