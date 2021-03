[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 20대 사망자가 1명 더 나왔다. 20대 사망자는 이번이 3번째다.

19일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준 사망자 2명 가운데 1명은 20대인 것으로 확인됐다.

20대 사망자의 확진 시점과 기저질환 여부 등은 공개되지 않았다.

지난달 부산에서 뇌출혈로 1년간 병원 치료를 받아왔던 20대가 숨졌으며, 또 다른 20대는 서울대병원에서 확진 판정을 받은 당일인 이달 13일 사망했다.

