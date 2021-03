[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 해운대 마린시티에 있는 더제니스 치과가 동서대학교(총장 장제국)에 발전기금 2000만원을 쾌척했다.

18일 오후 동서대 총장실에서 열린 발전기금 전달식에는 장제국 총장과 정동수 더제니스 치과 원장, 김대식 대외협력 부총장 등이 참석했다.

정 원장은 “지역 명문 사학 동서대에 애착을 가지고 있었는데 대학발전 기금을 보탤 수 있어 기쁘다”고 말했다.

장제국 총장은 “대학에 보내준 관심과 뜻에 감사드리며, 발전기금으로 후학양성과 대학발전을 위해 더욱 힘을 쏟겠다”고 답했다.

