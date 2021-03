장재성 의원, 국립 국가폭력 트라우마 치유센터 건립 촉구

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 장재성 광주광역시의회 의원(더불어민주당, 서구1)은 19일 5분 자유발언을 통해 국립 국가폭력 트라우마 치유센터 건립을 촉구했다.

지난 2019년 1월 행안부의 트라우마 치유센터 설립 타당성 조사용역 당시 서구 화정동 옛 국군광주병원 터를 설립 부지로 제공한다는 광주광역시의 계획이 높은 평가를 받아 국립 국가폭력 트라우마 치유센터 건립을 유치하게 됐다.

하지만 현재 국립 국가폭력 트라우마 치유센터 건립을 위한 관련 입법이 국회를 통과하지 못해 차질이 발생하고 있다.

장재성 의원은 “광주광역시가 좀 더 적극적으로 국회에 방문해 국회 행정안전위원회 소속 의원들과 여·야당 원내대표 등을 만나 법안 신속 통과를 촉구 해야된다”고 주장했다.

국립 국가폭력 트라우마 치유센터 건립 지연은 오랜 기간 동안 흉물스럽게 방치된 상태로 도시미관을 저해하는 것은 물론이고 안전사고 및 지역 범죄 방생에도 영향을 끼치고 있다.

또 지난 2006년 5·18기념재단에서 실시한 ‘5·18민주유공자 생활 실태 및 후유증 실태 조사보고서’에 따르면 5·18유공자들은 사건 당시 충격으로 인한 만성적 외상 후 스트레스장애로 심각한 수준의 후유증을 앓고 있는 것으로 확인됐다.

장재성 의원은 “5·18민주화운동을 비롯한 국가폭력에 의해서 수십년간 고통을 겪고 있는 피해자와 가족들의 트라우마를 하루라도 빨리 치유하기 위해서라도 국립 국가폭력 트라우마 치유센터가 절실히 필요하다”고 밝혔다.

이어 “건립이 지연되고 있는 현실에서 광주광역시가 좀 더 적극적인 행정을 펼쳤으면 하는 안타까운 마음을 가지면서, 애초 계획대로 오는 2023년까지 치유센터가 건립 될 수 있도록 더욱 더 많은 노력을 해주시기 바란다”고 말했다.

