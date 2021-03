SPC GFS, AK S&D와 식자재 공급 협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] SPC삼립의 식품유통 전문 자회사 SPC GFS는 AK S&D(AK플라자 운영)와 식자재 공급 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약으로 SPC GFS는 AK플라자 내 카페, 베이커리, 레스토랑 등에 HACCP(해썹) 인증을 받은 안전한 품질의 식자재를 체계적인 물류시스템을 통해 공급한다. 해당 매장의 서비스교육, 위생 안전 시스템 구축 등에도 참여해 맞춤 서비스를 제공할 계획이다.

SPC GFS 담당자는 “SPC GFS가 보유한 다양한 식자재 유통 사업 노하우를 바탕으로 맞춤형 식자재를 안정적으로 공급할 것”이라며 “양사가 보유한 경쟁력을 통해 시너지 효과가 발휘될 수 있을 것으로 예상한다”고 말했다.

한편, SPC GFS는 체계적인 물류시스템을 기반으로 예술의전당 외 60여 개의 FS(단체급식) 및 대리점을 통한 약 1만2000개의 학교에 후식류를 납품하고 있다. 150여개의 프랜차이즈 본사와 계약해 8000개의 사업장에 식자재를 공급하는 등 연간 1.6조원 규모의 식품유통 사업을 영위하고 있다.

