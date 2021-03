대상 청정원, '안주야·야식이야' 할인 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 대상 청정원은 오는 4월 5일까지 온라인 쇼핑몰 ‘정원e샵’을 통해 ‘안주야(夜)X야식이야(夜) 구매 혜택 이벤트’를 진행한다. 안주야 제품을 최대 40%까지 할인 판매하고, 추가 할인이 가능한 10% 쿠폰과 추가 적립금 제공 등의 혜택도 받을 수 있다.

정원e샵에서 ‘안주야(夜) 논현동 포차스타일’의 인기 제품인 ▲오돌뼈볶음 ▲마늘근위 ▲매콤두루치기 ▲직화곱창 ▲매운껍데기 등을 최대 25% 할인가에 판매한다. ‘안주야(夜) 튀김안주 홈펍스타일’ 제품 ▲쭈꾸미튀김 ▲닭껍질튀김 ▲닭근위튀김 등은 최대 40% 저렴한 가격에 선보인다. 또 대표 야식 메뉴인 치킨을 간편하게 즐길 수 있도록 한 ‘야식이야(夜)’의 ▲매운맛입혔닭 ▲바삭하게튀겼닭 등도 최대 17% 할인가에 만나볼 수 있다.

이벤트 기간 제공되는 전용 쿠폰을 활용하면 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 정원e샵 모든 회원에게 최대 10만원까지 할인 받을 수 있는 ‘10% 장바구니 할인쿠폰’을 증정한다. 최소 2만5000원 이상 구매 시 할인 가능하며, ‘안주야(夜)’ 16종, ‘야식이야(夜)’ 4종 전 제품에 사용할 수 있다.

이 밖에도 구매 금액의 1%가 쌓이는 기존 적립금 외에 추첨을 통해 총 100명의 회원들에게 2000원의 적립금을 추가로 증정하는 이벤트도 진행된다. 3만원 이상 구매 후 해당 이벤트 페이지 내 추가 적립금 응모 버튼을 누르면 된다. 당첨자 발표는 이벤트 종료 후 10일 내 정원e샵 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

대상㈜ 정원e샵 관계자는 “저녁 모임 등이 사실상 어려워지면서 안주 및 야식 제품의 수요가 크게 증가하고 있다” 며 “이러한 점에 착안해 인기 제품인 안주야와 야식이야 제품을 부담 없이 구매할 수 있도록 이번 행사를 기획하게 됐다”고 설명했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr