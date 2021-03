성동 임팩트 벤처투자조합 20억 투자 시작

성동구 소셜벤처 '유니크굿컴퍼니' '리하베스트' 등 2개 기업에 투자 완료로 임팩트 투자활성화 본격 시동...전국 최초로 소셜벤처 위한 '임팩트 펀드' 조성, 실질적인 투자지원으로 소셜벤처 성장 도모...지난해 5억원 출자, 20억 규모 성동임팩트 벤처투자조합 결성, 소셜벤처 성장지원 및 투자활성화 전력

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 엠와이소셜컴퍼니(MYSC), 유진투자증권과 함께 결성한 '성동 임팩트 벤처투자조합'통해 소셜벤처 '유니크굿컴퍼니' '리하베스트' 등 2개 기업에 대한 20억 원의 임팩트 투자를 마무리했다.

이번 투자는 펀드를 활용한 소셜벤처 지원 정책 일환으로 지자체로서는 최초다.

'성동 임팩트 벤처투자조합'은 지속 가능한 수익 활동을 통해 사회적 가치를 실현하는 소셜벤처에 투자하는 임팩트 펀드다.

주로 환경 ·에너지 등 사회문제 해결을 위해 설립한 성동구 소재 또는 혁신경연대회 수상 소셜벤처를 투자대상으로 투자유치를 통한 실질적 지원으로 일자리 창출과 소셜벤처 활성화를 이끄는 것을 목적으로 한다.

구는 지난 2019년부터 임팩트 투자에 대한 인식변화에 물꼬를 틀고자 투자발표회 개최, 투자 상담창구 운영을 비롯 소셜벤처 종사자들로부터 실효적인 지원에 대한 의견을 적극 반영해 지난 해 직접 5억 원을 출자, 20억 규모의 '성동임팩트 벤처투자조합'을 결성하는 결실을 맺었다.

또 지난해 7월 임팩트 투자와 소셜벤처 생태계발전에 큰 관심을 두고 있는 국내 굴지의 벤처캐피탈 8개 사(社)로 구성된 '임팩트 VC 네트워크'와 협약을 통해 '성동임팩트 벤처투자조합'으로 투자한 기업을 후속 투자까지 연계할 수 있는 발판을 마련, 지난해 10월 '서울숲 소셜벤처 EXPO'에서 전국 최초로 임팩트 펀드 조성 발표식과 함께 소셜벤처 성장 지원 및 투자 활성화에 전력을 다했다.

지난해 성동구 '제4회 소셜벤처 혁신경연대회' 최우수상 수상했던 유니크굿컴퍼니는 2017년 설립한 소셜벤처로, 미션형 체험게임 플랫폼 '리얼월드'를 개발 · 운영하고 있다.

특히, 이번 투자에서 성동구와 함께는 '임팩트 VC네트워크'에 참여한 '더웰스인베스트먼트'가 공동 투자를 진행하는 등 기업가치와 성장성을 크게 인정받았다.

2019년 설립된 리하베스트는 식품 부산물을 업사이클링, 식품원료(대체밀가루)를 제조하는 회사다.

친환경과 가치 있는 소비에 대한 관심이 커지고 있는 '푸드업사이클'에 주목, 취약계층인 장애인 고용에 적극적인 기업으로 사회적 가치 창출 및 성장가능성을 가진 소셜벤처다.

정원오 성동구청장은 “소셜벤처에 특화된 지원 사업 중 이번 임팩트 투자로 성장잠재력이 크고 가치 있는 기업을 발굴, 실질적인 투자유치를 이루어냈다”며 “이를 계기로 창업과 성장 · 투자와 지원이 더욱 활력을 얻어 임팩트 투자 및 소셜벤처 생태계가 지속적으로 활성화되기를 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr