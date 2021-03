LG전자, 올해 임금 9% 인상 확정…"2000년 이후 최대폭"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 2,500 등락률 -1.58% 거래량 1,400,789 전일가 158,000 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 이시간 주가 -1.27%.... 최근 5일 기관 58만 3621주 순매수LG전자 자회사 ZKW, 작년 10억유로 매출…"내년 매출 신기록 기대"LG전자, 생활가전 세척서비스 도입…"냉장고·세탁기·에어컨 대상" close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 2,500 등락률 -1.58% 거래량 1,400,789 전일가 158,000 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 이시간 주가 -1.27%.... 최근 5일 기관 58만 3621주 순매수LG전자 자회사 ZKW, 작년 10억유로 매출…"내년 매출 신기록 기대"LG전자, 생활가전 세척서비스 도입…"냉장고·세탁기·에어컨 대상" close 노동조합이 18일 올해 9%의 임금인상안에 합의했다.

와 노조는 이날 올해 임금인상률을 확정하고 조직별 설명회 등을 통해 직원들에게 안내했다. 이번 임금인상률은 2000년 이후 가장 높은 수준이며 2011년 임금상승률 9%와 동일하다. 2018년 이후 최근 3년간 인상률이 매해 4% 안팎이었던 점을 감안하면 올해 인상률은 올해 인상폭이 2배 이상인 것이다.

와 노조는 개인별 지난해 성과등급에 따른 인상률을 적용하는 한편 직원들의 사기 진작과 임금 경쟁력 강화를 위해 직급별 초임을 인상했다고 밝혔다. 사원, 선임, 책임의 새로운 초임은 각각 4600만원, 5500만원, 7100만원이며 이전 대비 300만원, 500만원, 600만원이 올랐다. 인상된 임금은 3월 급여부터 적용된다.

와 노조는 임금인상안과 함께 복리후생 개선안도 내놨다. 올해부터 초·중·고에 입학하는 자녀를 둔 직원에게는 자녀당 1회에 한해 노트북을 지급하기로 했다. 또 직원의 배우자가 건강검진을 받지 않을 경우 직원 혹은 배우자의 직계가족 1인이 건강검진을 받을 수 있도록 한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr