조원태 한진그룹 회장, 지난해 대한항공 보수 17억3000만원

[아시아경제 이동우 기자] 조원태 한진그룹 회장이 지난해 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,448,286 전일가 29,050 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 대한항공, IATA '트래블 패스' 시범 운영 참여대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 0.17%조현아 전 대한항공 부사장, 한진칼 지분 KCGI에 일부 처분 close 에서 17억3000여만원의 보수를 받았다.

18일 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,448,286 전일가 29,050 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 대한항공, IATA '트래블 패스' 시범 운영 참여대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 0.17%조현아 전 대한항공 부사장, 한진칼 지분 KCGI에 일부 처분 close 이 공시한 사업보고서에 따르면 조 회장은 지난해 급여로 17억3241만원을 수령했다.

이유성 전 전무는 급여 2억6287만원과 기타 근로소득 176만원, 퇴직소득 10억3422만원을 더해 총 12억9885만원을 받았고 신무철 전 전무는 급여 2억8156만원과 기타 근로소득 254만원, 퇴직소득 8억7367만원 등 총 11억5777만원을 수령했다.

한문수 전 기장은 급여와 상여, 퇴직소득 등을 합해 총 7억7480만원, 김태훈 전 기장은 7억3766만원을 받았다.

